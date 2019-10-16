«Победа» объяснила подорожание билетов из-за рубежа

Авиакомпания «Победа» объяснила решение поднять почти в полтора раза повысить стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию. Об этом сообщила представитель лоукостера Елена Селиванова, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Представитель компании объяснила, что причиной стало решение Мосгорсуда, который запретил авиаперевозчику взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейс на стойках аэропорта при вылете в Россию.

Она уточнила, что повышение цены на билеты из-за рубежа на 25 евро произойдет с начала зимней навигации 28 октября.