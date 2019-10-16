Названы регионы России с самым дорогим хлебом

Среди крупных российских городов самые высокие цены на хлеб оказались в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования аналитиков IT-компании «Эвотор».

В то же время самый дешевый хлеб оказался в Перми и Нижнем Новгороде.

Отмечается, что в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года больше всего подорожал ржаной хлеб - на 20%.

Средняя цена на ржаной хлеб в сентябре составляла 36 рублей: минимальная - 8 рублей, а максимальная - 198 рублей.

Средняя цена нарезного батона оказалась 29 рублей, а пшеничного — 27 рублей.

Минимальные цены на хлеб чаще встречаются в небольших населенных пунктах.