Убыток России из-за дедолларизации оценили в миллиарды

Первый год эксперимента президента России Владимира Путина по постепенному отказу от доллара в золотовалютных резервах обошелся стране примерно в $7,7 млрд недополученной прибыли. Об этом сообщает «Bloomberg» со ссылкой на соответствующие расчеты.

Отмечается, что ЦБ России вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который вырастал на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то к марту он получил рост, равный примерно 3,8%.

Как пояснила заместитель главного экономиста в вашингтонском Институте международных финансов Элина Рыбакова, такой стала экономическая цена решения геополитических проблем. Она подчеркнула, что очень сложно оценить, стоило ли оно того.

Она также добавила, что данная инвестиция является долгосрочной, поэтому торопиться с выводами не стоит.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Европе не выгоден масштабный уход от доллара

— Минфин объяснил сложность отказа от доллара в торговле