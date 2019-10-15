Официальный курс евро упал к рублю

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Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 15 октября, снизился на 8,32 копейки, до 70,84 рубля.

Курс доллара уменьшился на 11,04 копейки - до 64,2548 рубля.

Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».