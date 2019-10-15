Испанская авиакомпания получила крупный штраф за гибель 12 капибар

Авиакомпания Iberia Airways была оштрафована на более чем £142 тысяч фунтов за гибель 12 капибар, которые умерли во время транспортировки. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как стало известно, животные находились на борту без воздуха и воды 54 часа.

В результате такого перелета выжить смогли только восемь млекопитающих.

Всего на борту было 20 животных.

Сообщается, что некоторые из них умерли от почечных осложнений, вызванных дегидратацией.

По имеющейся информации, Грызунов перевозили из столицы Перу Лимы. Их доставили в Мадрид, а затем в Пекин. 9