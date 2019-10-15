Нотариальные услуги в России предоставят без паспорта
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Министерство юстиции разработало законопроект, позволяющий россиянам, которые передали свои биометрические данные в единую систему, получать нотариальные услуги без паспорта. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на замглавы ведомства Дениса Новака.
Как стало известно, в скором времени Госдума рассмотрит данную инициативу.
Согласно новому законопроекту, будет увеличено число удаленных нотариальных операций.
Кроме того, россиянам можно будет удостоверять сделку при участи двух и более нотариусов, которые при этом находятся в разных городах.
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