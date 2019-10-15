Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ

В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишут «Известия».

Как известно, в июне 2019 года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект.

По имеющейся информации, правительство намерено поддержать данную инициативу, которая позволит упростить жизнь россиян.

Как сообщается, в единой платежке могут быть прописаны пункты за коммунальные услуги и ресурсы; за управление, содержание и текущий ремонт дома, а также за вывоз мусора и взнос за капремонт.

Отмечается, что появление такого документа уменьшит риски хищения средств управляющими компаниями.

Также предполагается, что благодаря платежке расчеты будут более прозрачными.