Трамп заявил, что введет санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени издаст указ о введении санкций против бывших и нынешних турецких чиновников из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщает CNBC.

Кроме того, американский лидер намерен повысить тарифы на турецкую сталь до 50%.

Также он добавил, что торговые переговоры будут немедленно прекращены.

«Этот приказ позволит Соединенным Штатам наложить мощные дополнительные санкции на тех, кто может быть причастен к серьезным нарушениям прав человека, препятствовать прекращению огня... насильственно репатриировать беженцев или угрожать миру, безопасности и стабильности в Сирии», — отметил Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США могут ввести санкции против Турции уже в понедельник