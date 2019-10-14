Названы темы переговоров Путина в Саудовский Аравии
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал темы, которые обсуждал Владимир Путин в ходе визита в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что обсуждалось военно-техническое сотрудничество. При этом Песков выразил надежду, что диалог будет продолжаться.
Кроме того, был поднят вопрос о ценах на нефть, а также о рынке энергоносителей.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по региональной проблематике, по положению дел на рынке энергоносителей, по ценам на нефть, говоря проще», — сказал Песков.
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