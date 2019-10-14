США могут ввести санкции против Турции уже в понедельник

Администрация США готова применить санкции в отношении Турции за ее военные действия против курдов на северо-востоке Сирии уже в понедельник, 14 октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой анонимные источники, знакомые с этим вопросом.

Согласно имеющимся данным, первый этап санкций коснется широкого круга физических лиц. Это произойдет после того, как президент США Дональд Трамп одобрит санкционный пакет.

Отмечается, что над проектом санкций работали в минувшие выходные госдепартамент, Пентагон и Минфин США.

Другие два источника заявили, что администрация не исключает введения в дальнейшем санкций, касающихся оборонных сделок, экспорта оружия и поставок энергетических ресурсов турецким военным.

Агентство уточнило, что в Минфине США и Белом доме эту информацию комментировать отказались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп сообщил о готовности ввести санкции против Турции

— «Сокрушим экономику Турции»: США защитят курдов санкциями