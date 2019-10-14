Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Стали известны имена лауреатов премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике, сообщает ТАСС.

Премию получили индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер.

Нобелевский комитет Королевской академии наук пояснил, что награды им присуждены «за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».

В ходе проведенного лауреатами исследования был выявлен новый экспериментальный подход, который изменил экономику развивающихся стран. Именно эта область работ сейчас является крайне актуальной.

Уточняется, что данный подход основан на делении и разрешении более мелких и управляемых вопросов.

До этого были названы лауреаты Нобелевской премии по литературе и химии.