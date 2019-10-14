Премию памяти Нобеля по экономике вручили за усилия по борьбе с бедностью
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Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год вручили трем экономистам за борьбу с бедностью.
Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета.
Премию вручили американо-индийскому ученому Абиджиту Банерджи, француженки Эстер Дюфло и американцу Майклу Кремеру с формулировкой «за усилия по борьбе с глобальной бедностью».
Отмечается, что Дюфло стала второй в истории Нобелевской премии по экономике женщиной, получившей приз.
Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля была учреждена шведским Госбанком и не относится к основным пяти премиям.
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