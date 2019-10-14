О двойной оплате труда в праздники рассказали в Роструде

В Роструде рассказали, что в нерабочий праздничный день работодатель обязан оплатить работу по удвоенной ставке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что празднование Дня народного единства предоставит работникам последние длинные выходные со 2 по 4 ноября.

Уточняется, что в случае отсутствия двойного размера оплаты труда в праздничный день работодатель обязан предоставить день отдыха для сотрудника.

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