О двойной оплате труда в праздники рассказали в Роструде
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В Роструде рассказали, что в нерабочий праздничный день работодатель обязан оплатить работу по удвоенной ставке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что празднование Дня народного единства предоставит работникам последние длинные выходные со 2 по 4 ноября.
Уточняется, что в случае отсутствия двойного размера оплаты труда в праздничный день работодатель обязан предоставить день отдыха для сотрудника.
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