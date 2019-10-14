Снижение цен на аренду жилья отметили в России

В нескольких крупных городах России стоимость съемных квартир резко снизилась в октябре 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске — на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье — и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей. Также на шесть процентов упали цены на жилье в Казани и Челябинске.

По данным издания, в городах-миллионниках средняя стоимость съемной квартиры составила в октябре чуть больше 16 тыс. руб. в месяц.

Уточняется, что, несмотря на падение доходов населения и уменьшение спроса, в столице цены на жилье остаются высокими — 38,1 тыс. руб. за однокомнатную квартиру. А в Петербурге этот показатель достиг отметки в 24,7 тыс. рублей.