Названы случаи ненамеренной помощи США России

Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.

Во-первых, положительное влияние на Россию оказали санкции, которые США постоянно призывали ввести против Ирана и Венесуэлы. Эти страны из-за таких действий перешли на сторону России в вопросе поставок нефти.

Еще одна ненамеренная помощь, которую США оказали России, — торговая война между американской и китайской сторонами. Издание считает, что эта война привела к тому, что энергетические компании КНР принялись покупать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.

Также в 2016 году Россия смогла стать крупнейшим нефтяным партнером Пекина, обогнав Саудовскую Аравию.

National Interest добавляет, что Россия, несмотря на ухудшения отношений с Европой, остается на прочных позициях на континенте.

«Положение России на мировых энергетических рынках кажется более сильным, чем это было в последние годы. По иронии судьбы, за это можно поблагодарить США», — заключает издание.

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