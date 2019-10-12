Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra

Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association. Об этом сообщает CNBC.

В Visa и MasterCard заявили, что они намерены сосредоточиться на других проектах.

«Давление было сильным, и я уважаю их решение подождать, пока появится четкая нормативная ясность касательно Libra», — заявил сооснователь Libra Дэвид Маркус

Бизнесмен также отметил, что в настоящее время сложно говорить о судьбе криптовалюты.

«Конечно, в краткосрочной перспективе это не очень хорошие новости, но в некотором смысле это освобождает», — резюмировал Маркус.

В компании Visa сообщили, что продолжат изучать проект, а финальное решение примут на основании нескольких факторов, включая то, будет ли Libra Association соблюдать все необходимые требования регуляторов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— PayPal вышла из проекта по запуску криптовалюты Libra

— Сколько будет стоить Libra, рассказали в Facebook

— Криптовалюту Facebook назвали угрозой в США