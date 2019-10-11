Почта Банк подключился к Системе быстрых платежей ЦБ

Почта Банк присоединился с Системе быстрых платежей Банка России, которая дает клиентам разных банков-участников системы возможность переводить деньги по номеру телефона или получать переводы. Сервис запущен в мобильном приложении и интернет-банке «Почта Банк онлайн» — там нужно выбрать в меню опцию «перевод клиенту в другой банк, перевод по номеру телефона (СБП). Сама операция совершается за несколько секунд.

«Расширение числа участников системы быстрых платежей только на пользу сервису: это увеличит его функциональность и возможности для пользователей. В целом СБП – удобный инструмент, упрощающий клиентам решение их финансовых задач и стимулирующий дальнейшее проникновение дистанционного обслуживания среди пользователей банковских услуг», – рассказала член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.

По ее словам, в дальнейших планах – внедрение возможности оплаты в пользу юридических лиц, в том числе по QR-коду.

В настоящее время к СБП подключены 22 банка.

Почта Банк — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам первого полугодия 2019 года открыто более 19 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, а клиентская база достигла 11,6 млн человек.