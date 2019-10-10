«Газпром нефть» оценила эффект от технологических проектов до 2025 года

«Газпром нефть» объявила в четверг о завершении реализации первого цикла своей технологической стратегии, отчитавшись о выполнении 27 проектов.

Полученный в результате экономический эффект вдвое превысил размер инвестиций, отмечает компания.

Суммарный долгосрочный доход от портфеля техпроектов, которые будут закончены к 2025 году, оценивается в 130 млрд руб., объем дополнительной добычи – в 110 млн тонн н.э., а прирост запасов почти в 600 млн т. н.э.

Ранее заявлялось, что цель компании — стать лидером отрасли по технологичности и активно заниматься реализацией успешных технологий на рынке.

У сегмента новых технологий колоссальная востребованность и маржинальность, отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

В технологический портфель «Газпром нефти» в сегменте геологоразведки и добычи входит 100 проектов. При этом из них уже завершено 27, доход от чего составил 2,5 млрд руб., что в два раза превышает объем инвестиций на реализацию проектов.

«Сегодня, пожалуй, это один из самых эффективных по доходности видов деятельности нашей компании. При этом надо учитывать не только прямой экономический эффект, но и возможности по развитию наших компетенций, доступ к опыту партнеров и возможность выхода на новые рынки», – подчеркнул Яковлев.