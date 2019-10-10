«Игра в казино»: Набиуллина о вложениях в криптовалюту

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о вложениях в криптовалюту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что такие инвестиции не защищены со стороны государства. По мнению Набиуллиной, вложения в криптовалюту похожи на игру в казино.

Председатель ЦБ отметила, что «легко заработанные деньги быстро уходят». Он а еще раз напомнила о рисках вложений в цифровую валюту вместо обычных взносов в банк.

Он сравнила электронную валюту с качелями, а также провела параллель с историческим примером лихорадки в Голландии в XVII веке, когда луковицы тюльпанов могли доходить по стоимости до цен на элитарную недвижимость.

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