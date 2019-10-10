Под Белгородом при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка начал работу новый мусороперерабатывающий комплекс

Белгородская компания «Флагман» запустила в промышленную эксплуатацию новый автоматизированный мусороперерабатывающий комплекс в моногороде Губкине. Стартап-проект реализован при финансовой поддержке Корпорации МСП, которая предоставила гарантию в размере 375 млн рублей по кредиту МСП Банка на сумму 803 млн рублей по ставке 10,1% сроком на 7 лет. Кредит также обеспечен поручительством Белгородского гарантийного фонда на сумму 25 млн рублей.

Финансирование предоставлено ООО «Флагман» в 2018 году для реализации второго этапа проекта по созданию мусороперерабатывающего предприятия – строительство мусороперерабатывающего комплекса (что соответствует приоритетному направлению развития науки, технологий и техники в Российской Федерации «Рациональное природопользование» согласно Указу Президента РФ № 899 от 7 июля 2011 года).

Первый этап проекта – строительство полигона захоронения отходов площадью 23,8 га – завершён в декабре 2016 года.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко в ходе торжественной церемонии открытия производства сообщил: «Я очень рад, что наконец-то этот объект завершился. Если подходить к истории реализации данного проекта, то это ни что иное, как государственно-частное партнерство: частная инициатива, инвестиции от МСП Банка, участие Корпорации МСП во главе с Александром Браверманом. Много сделала область за счет своих инвестиционных программ.

Благодаря общим усилиям объект состоялся. Благодаря таким проектам объём перерабатываемых отходов к 2024 году достигнет 34%».«Современный автоматизированный комплекс будет перерабатывать до 250 тыс. тонн мусора в год. Полученный в ходе сортировки стеклобой, различные виды макулатуры, металлолом, PET-флексы (переработанные пластиковые бутылки), пластиковый гранулят планируется выпускать в объёме до 14 тыс. тонн в год и реализовывать заказчикам для вторичного применения в производстве», – отметил управляющий партнёр ООО «Флагман» Константин Подшивалов. Также он сообщил, что в ходе реализации проекта уже создано 200 рабочих мест. В планах предприятия открыть дополнительно до 100 новых рабочих мест

Применяемая технология переработки мусора позволяет извлекать более 90% полезных фракций, находящихся в твердых коммунальных отходах, и уменьшать объём размещения отходов (хвостов) на полигоне минимум в два раза. На предприятии в ходе обработки мусор сортируется на три размерные фракции. С помощь современного магнитного и оптического оборудования отбирается цветной и чёрный металл, картон, бумага, стекло, полипропилен, полиэтилен и прессуется. Легко разлагающиеся отходы направляются на полигон для захоронения. Цикл сортировки занимает около 35 минут.

В ходе торжественной церемонии открытия производства член правления, заместитель генерального директора Корпорации МСП Елена Маркина заявила: «Корпорация МСП традиционно проводит стратегические сессии в регионах, во время этих деловых поездок мы отбираем инвестиционные проекты, которым может быть оказана поддержка Корпорации. Как раз во время такой стратсессии был отобран проект мусороперабатывающего комплекса, так что сегодняшнее мероприятие – это логическое продолжение совместной работы».

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил: «Сегодняшнее мероприятие – это плод работы сразу нескольких коллективов: это инициаторы проекта, руководство Белгородской области, Корпорация МСП, руководители местных органов исполнительной власти и МСП Банк. Все мы объединились для того, чтобы этот проект заработал. Уверен, он сможет стать неким флагманом для развития подобных комплексов на других территориях. Финансирование этого проекта мы начали в 2017 году с использованием специальных средств банка, которые выделялись по программам стимулирования малого и среднего предпринимательства. Сегодня мы реализуем еще одну программу субсидирования процентных ставок вместе с Минэкономразвития, так называемую «Программу 8,5». И МСП Банк предлагает финансирование под реализацию подобных проектов уже по ставке от 7,75% годовых».

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. В каталог продуктов Корпорации включена гарантия для стартапов с повышенным покрытием до 70% суммы кредита. При реализации стартап-проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение, экология, энергетика и т.д.), гарантийное покрытие Корпорации может достигать 100% суммы кредита (при сумме гарантии не более 50 млн рублей).

Гарантийная поддержка Корпорации в размере 6,82 млрд рублей, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках данного направления с 2017 года, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 12,53 млрд рублей для реализации высокотехнологичных стартап-проектов.

По состоянию на 10 октября 2019 года субъекты МСП Белгородская область получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 13,4 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму более 21 млрд рублей.