В ПФР рассказали об увеличении страховых пенсий в 2020 году

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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится, сообщает ТАСС.

Уточняется, что по прогнозам в 2020 году ее уровень составит 16,4 тыс. рублей.

Он также добавил, что к 2022 году планируется увеличение до 18,3 тыс. рублей. Так, индексация пенсий заложена на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% - в 2021-м, 5,9% - в 2022-м.

На данный момент размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров равен 15,4 тыс. рублей.

По словам Дроздова, с 1 апреля 2020 года также поднимутся пенсии по государственному пенсионному обеспечению, наибольшая часть которых является социальными. Так, сейчас размер социальной пенсии составляет 9 тыс. 764 рублей, а поднимется до 10 тыс. 320 рублей, что превышает прожиточный минимум пенсионера примерно на 5%.

Данные заявления глава ПФР сделал на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

До этого в Минтруде рассказали о повышении пенсий с 1 января