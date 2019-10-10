Белоруссия потеряет $800 млн из-за налогового маневра России

В Белоруссии оценили, какие финансовые ущербы грозят стране из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом сообщает РИА «Новости»РИА Новости со ссылкой на министра финансов республики Максима Ермоловича.

Министр отметил, что за 2020-2021 годы сумма убытков экономики страны составит $800 млн.

«$400 млн в этом году и $400 млн в следующем», — сказал Ермолочив.

Известно, что в сентябре белорусская сторона оценивала дополнительные издержки из-за маневра России в $10-11 млн за период с 2019 по 2024 годы.

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