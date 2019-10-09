Сколько стоила поездка Зеленского на ГА ООН, рассказали в госуправлении делами
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В государственном управлении делами рассказали, сколько стоила поездка президента Украины Владимира Зеленского на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк. Об этом сообщает «112.ua».
Отмечается, что на командировку было выделено $74 тыс., а авансовый платеж на расходы по авиаперевозке официальной делегации составил более $154 тысячи.
Уточняется, что оплату поездки первой леди Украины Елены Зеленской государственное управление делами не совершало.
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