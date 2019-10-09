Названа сумма ущерба Грузии от запрета на авиасообщения с Россией

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Грузия потеряла около $113 млн в июле и августе 2019 года от запрета авиарейсов из России. Об этом сообщает телеканал РИА «Новости» со ссылкой на главу Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили.

По ее словам, в сентябре турпоток из России сократился на 20%, что влияет на частный сектор, бизнес и туристическую индустрию.

Она добавила, что в целом в первом месяце осени отмечался рост турпотока, однако это не было достаточно для руководства Грузии.

Квривишвили напомнила, что в первом полугодии доходы страны от туризма росли, поэтому в Тбилиси ожидали «беспрецедентно высоких цифр» в третьем квартале. В итоге республика потеряла $57 млн в июле и $56 в августе.

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