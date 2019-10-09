В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Отмечается, что из-за появления системы маркировки минеральной и питьевой воды, проект которой разработал Минпромторг, проблемы могут возникнуть и у российских производителей. Также могут повыситься цены на воду.

Согласно законопроекту, контролировать наличие маркировки на иностранной продукции будут таможенники. Поэтому ставить на бутылках цифровые коды необходимо будет до въезда товара в Россию.

Нововведение предполагает, что на каждой бутылке будут стоять цифровые коды, генерирующиеся в онлайн режиме, после чего они будут переноситься на стикер.

По мнению бизнесменов, иностранные производители откажутся внедрять российские технологии на своих предприятиях.