Закон о негосударственных пенсиях в 55 и 60 лет прошел I чтение Госдумы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому женщины смогут получать негосударственные пенсии по пенсионным договорам в рамках добровольного пенсионного страхования с 55 лет, а мужчины с 60 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Инициаторами изменения выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Уточняется, что данная идея направлена на повышение привлекательности института негосударственной пенсии. На данный момент выход на негосударственную пенсию является поздним и осуществляется в 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно). Это понижает его востребованность, и приводит к сокращению объема поступлений в негосударственные пенсионные фонды.

Кроме того, предлагается проработать пенсионные основания и исключить из них условие о наличии страхового стажа.

Документ также оставляет право на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет, если у вкладчиков возникает право на получение страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.

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