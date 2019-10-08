Закон о негосударственных пенсиях в 55 и 60 лет прошел I чтение Госдумы

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Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании... Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании...
Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании...
РИА «Новости»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому женщины смогут получать негосударственные пенсии по пенсионным договорам в рамках добровольного пенсионного страхования с 55 лет, а мужчины с 60 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Инициаторами изменения выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Уточняется, что данная идея направлена на повышение привлекательности института негосударственной пенсии. На данный момент выход на негосударственную пенсию является поздним и осуществляется в 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно). Это понижает его востребованность, и приводит к сокращению объема поступлений в негосударственные пенсионные фонды.

Кроме того, предлагается проработать пенсионные основания и исключить из них условие о наличии страхового стажа.

Документ также оставляет право на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет, если у вкладчиков возникает право на получение страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.

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