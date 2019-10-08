Бондарчук сообщила о высоком уровне «серых» зарплат в России

Замглавы ФНС Светлана Бондарчук заявила об актуальности проблемы «серых» зарплат в России, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Она пояснила, что почти во всех регионах России расходы граждан превышают их официальные доходы, которые могут быть ниже прожиточного минимума.

Отмечается, что помимо малых и средних предприятий, «серые» зарплаты выплачивают также и крупные компании с числом работников более 2,5 тыс. человек.

В ведомстве также добавили, что расходы граждан сильно превышают доходы даже с учетом кредитов. Так, в Татарстане в 2017 году превышение составило 44,8% (458 млрд руб.), в Саратовской области — 31,5% (141 млрд руб.), приводит ФНС собственную информацию и данные Росстата.