Georgian airways хочет подать в суд на Россию из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways подготавливает иск против российской стороны для того, чтобы подать его в Европейский суд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление гендиректора компании Романа Бокерию.
Бокерия уточнил, что иск будет направлен против российского Минтранспорта. По его словам, авиакомпании потеряла $25 млн. из-за якобы необоснованной отмены полетов в Россию. Он отметил, что причина запрета полетов, по его мнению, банальная — претензия Минтранса России, что Georgian airways имеет навигационный долг перед страной в размере $800 тыс.
«С полной ответственностью сообщаем, что Georgian airways не имеет никакой задолженности», — подчеркнул Бокерия.
В связи с этим грузинская авиакомпания будет добиваться признания решения Минтранса России незаконным.
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