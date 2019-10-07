Малому бизнесу предложили максимальный рост налогов за 5 лет

Минэкономразвития России предложило максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Документ появился на портале проектов правовых актов.

Ведомство предлагает увеличить в 2020 году единый налог на вмененный доход (ЕНВД), торговый сбор, а также заменяющий налоги патент на 4,9%.

Если проект утвердят, то для ЕНВД это повышение станет самым большим за 5 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

— Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян