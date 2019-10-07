Малому бизнесу предложили максимальный рост налогов за 5 лет
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Минэкономразвития России предложило максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Документ появился на портале проектов правовых актов.
Ведомство предлагает увеличить в 2020 году единый налог на вмененный доход (ЕНВД), торговый сбор, а также заменяющий налоги патент на 4,9%.
Если проект утвердят, то для ЕНВД это повышение станет самым большим за 5 лет.
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