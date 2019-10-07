В Госдуме оценили заявление США об угрозе «Северного потока-2»

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В Госдуме отреагировали на слова американского главы минэнего Рика Перри об угрозе сокрушительного удара по безопасности европейских государств из-за строительства газопровода «Северный поток - 2». О своем мнении рассказал RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

По словам депутата, газ, который пойдет по российскому газопроводу, будет как минимум дешевле на 25—30% чем тот, что предлагают США. Поэтому европейские страны выбрали российский газопровод, ведь они знают о выгоде и думают о населении.

Ананских посоветовал Соединенным Штатам принять независимость Европы.

«Наш газ намного выгоднее. Наши европейские друзья это понимают», — подчеркнул Ананских.

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