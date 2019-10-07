Глава ФНС рассказал, каким будет налоговое администрирование в будущем

Налоговое администрирование будущего заключается во внедрении технологий бесконтактной работы с налогоплательщиками, сообщил глава ФНС Михаила Мишустин на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT) в Ереване.

«Трансформация налоговых органов в цифровые платформы, которые соединены с соцсетями, популярными цифровыми сервисами и другими онлайн-платформами – это следующий шаг в развитии налогового администрирования. Только так мы можем продолжать быть эффективными!» — сказал Мишустин.

Глава ФНС также рассказал о цифровизации налогового администрирования в России. Так, в нашей стране введены онлайн-кассы – 1,4 млн налогоплательщиков их зарегистрировано 3 млн штук. Эта технология позволяет с 2020 года отменить отчетность по упрощенной системе налогообложения (доходы).

Кроме того, в рамках эксперимента по регистрации самозанятых создано приложение, где сумма налога высчитывается автоматически – его можно оплатить по реквизитам карты или даже оформить автоплатеж.

«Могу заверить вас, что Служба налогов и таможен Ее Величества королевы Великобритании и Служба внутренних доходов США близко не настолько дружелюбны к пользователям», - отреагировал модератор сессии, обозреватель CNN Ричард Квест.

В рамках Конгресса обсуждаются такие темы, как искусственный интеллект, интернет вещей (IOT), электронная коммерция, а также вопросы кибер-безопасности.