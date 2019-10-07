Путин увеличил себе и Медведеву зарплату на 4,3%
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Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату президенту и премьеру России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Как отмечается, повышение заработной платы официально датировано 1 октября.
Теперь российский премьер и Путин будут получать зарплату на 4,3% больше прежней.
Кроме того, Путин увеличил зарплату председателю Следственного комитета страны и генпрокурору в 1,043 раза.
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