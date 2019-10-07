Названы города России с самыми высокими зарплатами

Стали известны города с наиболее высокими зарплатами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свое исследование.

Отмечается, что исследователи рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора. Этот показатель варьируется от 1,4 до 3,8 в различных городах. В анализе участвовали 100 городов России, в которых на начало года проживали около 65 миллионов человек.

Рейтинг возглавила Москва, где на среднюю зарплату можно купить 3,83 набора товаров и услуг. Второе место занял Южно-Сахалинск, где этот показатель равен 3,81.

Уточняется, что за первые шесть месяцев 2019 года, средняя зарплата в Москве составляла 97 тысяч рублей, а в Южно-Сахалинске - 90,6 тысячи.

На третьем месте оказался Салехард с показателем в 3,35, на четвертом — Сургут (3,24), а пятое занял Ханты-Мансийск (3,20).

Самый низкий показатель был зафиксирован в городе Шахты Ростовской области, где соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора равно 1,36.