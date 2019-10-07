В США сочли «Северный поток-2» сокрушительным ударом по Европе

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Глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что ввод в строй газопровода «Северный поток-2» увеличит российское влияние на страны Европы и сделает их более уязвимыми. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, это приведет к тому, что Европа будет сильнее подвержена риску возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия получит возможность прекратить транзит газа через Украину.

Он также добавил, что с целью привнесения на рынок большей свободы и конкуренции, США обдумывают возможность поставки в Европу своего газа.

Данное заявление прозвучало на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе.

Глава Минэнерго Александр Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании.