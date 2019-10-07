«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний

Предприятия среднего и крупного бизнеса шести республик Северного Кавказа, а также Ростовской области по итогам первого полугодия 2019 года продемонстрировали убыточность. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, убытки компаний Дагестана составили около 9,6 млрд. рублей, а предприятий Ростова превысили 23 млрд рублей.

При этом три региона Северного Кавказа стали лидерами списка субъектов с наибольшей долей прибыльных компаний. Речь идет об Ингушетии, Чечне и Дагестане, которые возглавили рейтинг регионов с самой высокой долей прибыльных компаний.

Такую ситуацию назвали «кавказским парадоксом», он объясняется тем, что прибыли их компаний перекрываются убытками меньшинства. Как пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, в северокавказских республиках на самом деле много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик. А вот вес убыточных организаций весьма значителен.

Профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Раевский добавил, что убытки крупного бизнеса в северокавказских республиках связаны с рискованными условиями территорий и отсутствием гарантированных рынков сбыта, так как производимая местными предприятиями продукция может быть недостаточно высокого качества.

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