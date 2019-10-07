Производство кальвадоса возобновится в России
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Летом 2020 года планируется возобновление производства спиртного яблочного напитка кальвадоса на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, производство будет возобновлено по запросам потребителей.
Уже в текущем году для создания кальвадоса будет приобретено оборудование на одном из местных винзаводов.
На прилавки готовый яблочный напиток должен поступить в 2021 году.
Ранее сообщалось, что новые ограничения на продажу алкоголя ждут Россию.