Производство кальвадоса возобновится в России

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РИА Новости

Летом 2020 года планируется возобновление производства спиртного яблочного напитка кальвадоса на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, производство будет возобновлено по запросам потребителей.

Уже в текущем году для создания кальвадоса будет приобретено оборудование на одном из местных винзаводов.

На прилавки готовый яблочный напиток должен поступить в 2021 году.

Ранее сообщалось, что новые ограничения на продажу алкоголя ждут Россию.