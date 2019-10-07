Производство кальвадоса возобновится в России

Летом 2020 года планируется возобновление производства спиртного яблочного напитка кальвадоса на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, производство будет возобновлено по запросам потребителей.

Уже в текущем году для создания кальвадоса будет приобретено оборудование на одном из местных винзаводов.

На прилавки готовый яблочный напиток должен поступить в 2021 году.

Ранее сообщалось, что новые ограничения на продажу алкоголя ждут Россию.