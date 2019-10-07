Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ
В России создадут нормативную базу для развития негосударственной пенсии, пишут «Известия»£.
Данную инициативу на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы намерены включить в план работы на 2019-2020 годы.
Ожидается, что базу создадут и примут уже в течение этого года.
По словам главы группы и члена комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрия Скриванова, парламентарии сформируют комплекс мер для совершенствования работы негосударственного пенсионного фонда.
«Чтобы она заработала, нужна заинтересованность людей и их доверие, — добавил Скриванов.
Отмечается, что в предложение парламентариев включено налоговое стимулирование россиян.
Речь идет об увеличении максимального вычета до 52 тысяч рублей и возможности дальнейшего государственного софинансирования добровольных взносов.
Предполагается, что негосударственные пенсионные фонды смогут позволить россиянам рассчитывать на то, чтобы получать вторую пенсию.