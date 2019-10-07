Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
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Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее исследование.
Как отмечается, самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве.
При этом во время исследования учитывался ценовой фактор.
Сообщается, что средняя зарплата в российской столице в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей.
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Отмечается, что сумму, превышающую 80 тысяч рублей в месяц, имеют работники еще трех городов. К ним относятся Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск.