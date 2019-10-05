Минфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов

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Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, по итогам текущего года заработная плата населения увеличилась на 1,5%, однако динамика располагаемых доходов упала до -1,3% с января по июнь 2019 года, в том числе из-за платежей по кредиту.

«В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%», — говорится в сообщении.

Летом ткущего года глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявлял, что в экономике страны существует проблема закредитованности населения, которая «взорвется» в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян.