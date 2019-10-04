Суд наложил арест на активы фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал активы фигурантов по делу Baring Vostok. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе инвестфонда заявили, что арест наложен также и на квартиры, в которых проживают семьи фигурантов дела.
Отмечается, что обвинение было предъявлено после независимой экспертизы, которая была проведена по заказу следствия.
В инвестфонде добавили, что после этого ни у кого не осталось сомнений, что обвинения надуманны.
Также в фонде заявили, что следствию необходимо закрыть уголовное дело, а не арестовывать счета и имущества фигурантов.
«Мы уверены, что наши коллеги невиновны, а уголовное дело — инструмент давления в корпоративном споре в банке «Восточный», — заявили в фонде.
В феврале суд арестовал основателя Baring Vostok гражданина США Майкла Калви и его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля, а также еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что суд смягчил условия ареста основателю Baring Vostok Калви.