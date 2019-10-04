Суд наложил арест на активы фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал активы фигурантов по делу Baring Vostok. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе инвестфонда заявили, что арест наложен также и на квартиры, в которых проживают семьи фигурантов дела.

Отмечается, что обвинение было предъявлено после независимой экспертизы, которая была проведена по заказу следствия.

В инвестфонде добавили, что после этого ни у кого не осталось сомнений, что обвинения надуманны.

Также в фонде заявили, что следствию необходимо закрыть уголовное дело, а не арестовывать счета и имущества фигурантов.

«Мы уверены, что наши коллеги невиновны, а уголовное дело — инструмент давления в корпоративном споре в банке «Восточный», — заявили в фонде.

В феврале суд арестовал основателя Baring Vostok гражданина США Майкла Калви и его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля, а также еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что суд смягчил условия ареста основателю Baring Vostok Калви.