В Госдуме отреагировали на заявление Польши насчет российского газа

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев прокомментировал заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. Об этом сообщает RT.

По его мнению, в перспективе долгих лет Варшава не откажется от российского газа, ведь политические заявления и экономика — это разные вещи.

При этом он отметил, что такого рода заявления нормальны для энергетического руководства страны, заинтересованного в изменении цен на газ.

Однако, по словам депутата, проблема в том, что обходные пути поставки газа в Польшу выльются в большую сумму. При этом Польша, как и любая другая страна, хочет выторговать себе выгодные условия.

Он также добавил, что стране выгодно предоставлять своим гражданам газ «по доступной цене».

Ранее в Польше рассказали, как перестать зависеть от газа из России.