В Госдуме отреагировали на заявление Польши насчет российского газа
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев прокомментировал заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. Об этом сообщает RT.
По его мнению, в перспективе долгих лет Варшава не откажется от российского газа, ведь политические заявления и экономика — это разные вещи.
При этом он отметил, что такого рода заявления нормальны для энергетического руководства страны, заинтересованного в изменении цен на газ.
Однако, по словам депутата, проблема в том, что обходные пути поставки газа в Польшу выльются в большую сумму. При этом Польша, как и любая другая страна, хочет выторговать себе выгодные условия.
Он также добавил, что стране выгодно предоставлять своим гражданам газ «по доступной цене».
Ранее в Польше рассказали, как перестать зависеть от газа из России.