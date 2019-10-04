Германия выступила за ответные меры ЕС на пошлины США

Глава МИД Германии Хайко Маас выступил за принятие Евросоюзом ответных штрафных пошлин против США, сообщает РИА «Новости».

Ранее США после решения ВТО заявили о введении пошлин на воздушные суда в размере 10% и пошлины на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25% из Евросоюза.

По словам Мааса, ЕС должен отреагировать и с одобрения ВТО, ввести свои пошлины.

Он раскритиковал решение США отвергнуть предложение ЕС о взаимоприемлемом решении.