Германия выступила за ответные меры ЕС на пошлины США
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Глава МИД Германии Хайко Маас выступил за принятие Евросоюзом ответных штрафных пошлин против США, сообщает РИА «Новости».
Ранее США после решения ВТО заявили о введении пошлин на воздушные суда в размере 10% и пошлины на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25% из Евросоюза.
По словам Мааса, ЕС должен отреагировать и с одобрения ВТО, ввести свои пошлины.
Он раскритиковал решение США отвергнуть предложение ЕС о взаимоприемлемом решении.