В Госдуме оценили заявление Польши о независимости от российского газа

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Первый замепред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев прокомментировал заявление о независимости Польши от российского газа к 2022 году, передает RT.

«Думаю, что в перспективе долгих лет Варшава не откажется от российского газа. Политические заявления — это одно, а экономика — совсем другое», — сказал Селезнев.

Он пояснил, что альтернативные способы поставки газа в Польшу, особенно в том, что касается СПГ, будут гораздо дороже.

Селезнев также отметил, что стране выгодно предоставлять своим гражданам газ «по доступной цене».

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал, как страна перестанет быть зависимой от российского газа.