Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Россиянам нужно в среднем ежемесячно получать зарплату в размере 161 тыс. рублей, чтобы чувствовать себя счастливыми, говорится в исследовании портала Superjob. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчинам для счастья нужно 181 тыс. руб. Женщинам — 138 тыс. руб. Людям до 24 лет для полного счастья достаточно 118 тыс. руб., а старше 35 лет — 172 тыс. руб.

Москвичи заявили, что для полного счастья им необходимо 212 тыс. руб. ежемесячно. Жители Владивостока назвали сумму в 205 тыс. руб., живущие в Ростове-на-Дону хотели бы зарабатывать 200 тыс. руб.