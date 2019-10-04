Что будет при падении цены на нефть до $10 за баррель, рассказали в Минфине

Министерство финансов России выяснило, какими могут быть потери бюджета при падении цен на нефть до $10 за баррель или других возможных шоков на сырьевых рынках. Об этом сообщают «Известия».

По данным ведомства, если к 2020-2022 году нефть резко обрушится в цене, то государственная казна потеряет около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

При условии, если российская нефть марки Urals составит в цене в $10 за баррель и продержится на такой отметке в течение десяти лет, то потери бюджета составят 70% годового ВВП, что в показателях за 2018 год равно 103 тлрн рублей.

Представители Минфина подчеркивают, что наиболее реальным является снижение цен на нефть до $40 за баррель, однако такие изменения не нанесут урон госбюджету.

Ранее сообщалось, что цена на нефть Brent опустилась ниже $58.