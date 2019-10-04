Глава минэнерго США покинет пост в ноябре, узнали СМИ

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Глава министерства энергетики США Рик Перри заявил, что покинет свой пост до конца 2019 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три близких источника.

Отмечается, что Перри намерен объявить о своей отставе в ноябре.

Уточняется, что уход с должности министра энергетики США не связан с расследованием по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена, однако причины такого решения не были названы.

Новым министром может стать заместитель Перри Дэн Броллетт.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку на фоне «украинского дела».