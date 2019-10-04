Глава минэнерго США покинет пост в ноябре, узнали СМИ
Глава министерства энергетики США Рик Перри заявил, что покинет свой пост до конца 2019 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три близких источника.
Отмечается, что Перри намерен объявить о своей отставе в ноябре.
Уточняется, что уход с должности министра энергетики США не связан с расследованием по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена, однако причины такого решения не были названы.
Новым министром может стать заместитель Перри Дэн Броллетт.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку на фоне «украинского дела».