Минфин РФ планирует повышение цен на алкоголь в 2020 году

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Минфин России намерен изучить вопрос о повышении минимальной розничной цены на алкоголь с 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексея Сазанова.

Предполагается, что минимальная цена за бутылку водки будет составлять 230 рублей.

Кроме того, Минфин предложил увеличить стоимость коньяка.

Ожидается, что со следующего года бутылка этого спиртного напитка будет стоить в районе 420-430 рублей.

Ранее сообщалось, что в России взлетят цены на вино.