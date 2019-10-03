В России может появиться новая льготная категория

Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — «жертвы перестройки». Об этом информирует RT со ссылкой на текст обращения депутата к главе Минтруда Максиму Топилину.

По мнению депутата, граждане СССР в период «перестройки» пережили крупнейшую геополитическую и гуманитарную катастрофу — «перестройку». Особенно сильно она отразилась на людях, которым тогда было от 25 до 45 лет.

Он заявил, что поскольку на долю переживших эту эпоху выпал ряд серьезных испытаний, данную категорию справедливо обозначить как «жертвы перестройки» и предоставить ей различные льготы и субсидии.

Конкретных мер в обращении не содержится.