На Украине заявили о возможности приватизации железных дорог и почтовой службы

Власти Украины обеспокоены возможной приватизацией почтовой службы и железных дорог страны после принятого Верховной Радой законопроекта об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Как отмечается, в приведенном документом перечне отсутствуют «Укрпочта» и «Укржелдорога» («Укрзализныца»).

«Это не значит, что их продадут с молотка, но это убедительный сигнал, что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия», — написал Криклий.

Политик отметил, что Киев сохранит за собой контроль (не менее 50% + 1 акция) в компаниях, которые представляют собой стратегическую значимость.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог на Украине.