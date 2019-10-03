В Госдуме инициировали создание новой льготной категории граждан

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее обращение.

Документ направлен в адрес министра труда Максима Топилина.

Свою идею Чернышов объяснил тем, что годы «перестройки» обернулись для Советского Союза крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой в 1990-е годы. Миллионы жителей СССР пострадали в результате политических, идеологических и экономических реформ. Он отмечает, что наиболее сильно перемены отразились на людях, которым в то время было 25—45 лет.

Депутат также обратил внимание на то, что многие «жертвы» этого периода рано ушли из жизни или приобрели тяжелые заболевания. Поэтому из-за перестройки в стране снизилась рождаемость и увеличилась смертность.

В связи с этим Чернышов видит смысл в создании мер социальной поддержки данной категории граждан. Какие именно меры могут быть приняты, в обращении не уточняется.

Ранее сообщалось, что социальные льготы для россиян начинают действовать за 5 лет до пенсии.