В Госдуме инициировали создание новой льготной категории граждан

close
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам молодежи Светлана Хоркина перед началом... Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам молодежи Светлана Хоркина перед началом...
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам молодежи Светлана Хоркина перед началом...
Владимир Федоренко/РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее обращение.

Документ направлен в адрес министра труда Максима Топилина.

Свою идею Чернышов объяснил тем, что годы «перестройки» обернулись для Советского Союза крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой в 1990-е годы. Миллионы жителей СССР пострадали в результате политических, идеологических и экономических реформ. Он отмечает, что наиболее сильно перемены отразились на людях, которым в то время было 25—45 лет.

Депутат также обратил внимание на то, что многие «жертвы» этого периода рано ушли из жизни или приобрели тяжелые заболевания. Поэтому из-за перестройки в стране снизилась рождаемость и увеличилась смертность.

В связи с этим Чернышов видит смысл в создании мер социальной поддержки данной категории граждан. Какие именно меры могут быть приняты, в обращении не уточняется.

Ранее сообщалось, что социальные льготы для россиян начинают действовать за 5 лет до пенсии.